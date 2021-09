DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Expansion

MagForce AG und das CHIP Hospital Málaga geben Kooperationsvereinbarung für die Behandlung von Glioblastom-Patienten mit dem NanoTherm Therapiesystem in Spanien bekannt



30.09.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MagForce AG und das CHIP Hospital Málaga geben Kooperationsvereinbarung für die Behandlung von Glioblastom-Patienten mit dem NanoTherm Therapiesystem in Spanien bekannt

- Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) wird als erste Klinik in Spanien MagForces Technologie für die kommerzielle Behandlung von Hirntumorpatienten anbieten

- Zusätzlich ist an der Universitätsklinik Carlos Haya Málaga ein Investigator-Initiated Trial (IIT) geplant, das die Kostenerstattung in der Region Andalusien unterstützen kann

- Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in MagForces europäischer Roll-out-Strategie für das NanoTherm Therapiesystem zur Behandlung von Hirntumoren

Berlin und Nevada, USA, 30. September 2021 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, gab heute den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) in Málaga, Spanien, für die kommerzielle Behandlung von Hirntumorpatienten mit dem NanoTherm Therapiesystem in Andalusien, Spanien, bekannt.

Das NanoTherm Behandlungszentrum am CHIP wird von Generaldirektor Toni Serra und dem behandelnden Neurochirurgen Prof. Miguel Angel Arraez geleitet. Die Privatklinik in Málaga wird mit der "Plug-and-Treat"-Lösung von MagForce ausgestattet - einem mobilen Container, der betriebsbereit mit einem bereits vorinstallierten NanoActivator Gerät angeliefert wird. Dadurch kann die Zeit bis zum Beginn der Patientenbehandlung am neuen Zentrum erheblich verkürzt werden. Sobald die Inspektionen durch die lokalen Behörden erfolgt sind und die Genehmigungen vorliegen, werden die kommerziellen Behandlungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 beginnen.

CHIP Generaldirektor Toni Serra kommentierte: "Wir sind stolz darauf, aktiv am NanoTherm Projekt teilzunehmen und damit die Kapazität unseres Zentrums bei der Behandlung aller Arten von Pathologien zu erweitern, einschließlich der komplexen Onkologie aller Organe, darunter auch die neoplastische Pathologie des Nervensystems. Das CHIP-Krankenhaus führt in seinen Einrichtungen mehr als 7.800 Operationen pro Jahr durch, die meisten davon als Partner des Regionalkrankenhauses Carlos Haya in Málaga. Wir verfügen über ein medizinisches Team von 147 Ärzten aus mehr als 30 Fachgebieten, einschließlich der Neurochirurgie. Deshalb verbessern wir unser medizinisches Angebot fortlaufend und und legen viel Wert auf Servicequalität. Wir freuen uns umso mehr, als erstes Krankenhaus in Spanien die NanoTherm Therapie in Málaga anbieten zu können und damit unseren Patienten den Zugang zu dieser hochmodernen Technologie zu ermöglichen."

Glioblastome sind eine sehr aggressive Art von Hirntumoren. Es ist entscheidend, dass die Patienten rechtzeitig Zugang zur Therapie bekommen, da nur ein schmales Zeitfenster für die Behandlung zur Verfügung steht. Die Zusammenarbeit mit CHIP Málaga ist die zweite Kooperation von MagForce außerhalb Deutschlands und ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des europäischen Roll-out-Plans. Ziel von MagForce ist es, Patienten die Behandlung mit dem NanoTherm Therapiesystem in ihrem Heimatland anbieten zu können und somit zu ermöglichen, dass sie nach dieser verheerenden Diagnose schnell mit der Therapie beginnen können.

Zusätzlich zur Kooperation bei kommerziellen Behandlungen ist die Behandlung von Patienten mit dem NanoTherm Therapiesystem auch im Rahmen einer eigenen Studie - eines sogenannten Investigator-Initiated Trial (IIT) - geplant. Die Ergebnisse dieser Studie werden zur Beantragung der Kostenerstattung genutzt werden. Die Studie soll von Prof. Miguel Angel Arraez, Direktor der Abteilung für Neurochirurgie am Carlos Haya Universitätsklinikum und Professor für Neurochirurgie an der Universität Málaga, und Dr. Jorge Contreras, Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Málaga und behandelnder Arzt in der Radioonkologie des Carlos Haya Klinikkomplexes in Málaga sowie Oncology Coordinator von GenesisCare Málaga, geleitet werden. Als Präsident der Spanischen Gesellschaft für Radioonkologie (SEOR) engagiert sich Dr. Contreras dafür, die Hyperthermie als Behandlungsoption von Krebserkrankungen in Spanien zu etablieren. Es ist geplant, dass Patienten, die in das IIT aufgenommen werden, die Nanopartikel in der Universitätsklinik instilliert bekommen und anschließend zur Behandlung im NanoActivator ins CHIP gebracht werden.

"Im Laufe meiner mehr als dreißigjährigen medizinischen Karriere hat sich die Krebsbehandlung mit der Einführung neuer Medikamente und technischer Möglichkeiten drastisch verbessert. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn steckte die Hyperthermie noch in den Kinderschuhen - zeigte aber im Labor bereits sehr vielversprechende Ergebnisse. Heute wird die Thermotherapie erfolgreich in der Patientenbehandlung eingesetzt, und ich bin davon überzeugt, dass sie das Potential hat, neben chirurgischen Eingriffen, Bestrahlung und Chemotherapie ein wichtiger Pfeiler in der Krebstherapie zu werden. Aus diesem Grund freue ich mich sehr über die Zusammenarbeit mit MagForce, um unseren Patienten in Spanien diesen innovativen Ansatz zur Verfügung zu stellen", sagte Prof. Jorge Contreras, der als Co-Studienleiter der IIT vorgesehen ist.

"Jahrzehntelang gab es keine wirklichen Fortschritte in der Glioblastom-Therapie, insbesondere bei der Behandlung von Rezidiven. Ich freue mich daher umso mehr, diese neue, auf Nanomedizin basierende Behandlungsoption, die in Deutschland und Polen bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, bald auch in Spanien einzuführen", ergänzte Neurochirurg Prof. Miguel Angel Arraez, Erster Vizepräsident der World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) sowie Vizepräsident der World Academy of Neurological Surgery.

"Dr. Contreras ist Vorreiter und großer Fürsprecher bei der Behandlung von Krebserkrankungen mittels Thermotherapie. Er ist international für seine Arbeit auf diesem Gebiet anerkannt und wir freuen uns, dass wir ihn in seinem Bestreben, diese Behandlungsoption in Spanien zu etablieren, unterstützen können. Die strategische Lage des NanoTherm Behandlungszentrums am Complejo Hospitalario Integral Privado in Málaga ermöglicht einer großen Patientenpopulation aus der autonomen Region Andalusien aber auch aus ganz Spanien und dem benachbarten Ausland den Zugang zu dieser Therapie. Ich freue mich sehr darauf, mit dieser Koryphäe und seinem überaus erfahrenen Team zusammen zu arbeiten", sagte Dr. Andreas Jordan, Executive Vice President und Managing Director Europe, MagForce AG.

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc. Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Das unternehmenseigene NanoTherm Therapiesystem ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de

Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube)

Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unserer Mailing List ein.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt:

Barbara von Frankenberg

VP Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

M bfrankenberg@magforce.com