Paukenschlag am Monatesende: Die norwegische Hexagon Purus will die Wystrach GmbH übernehmen. Dabei handelt es sich um einen System- und Lösungsanbieter für die Speicherung und den Transport von komprimierten Gasen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung. Die Transaktion hievt Hexagon Purus auf ein neues Level.Der Kaufpreis beträgt bis zu 43,3 Millionen Euro (basierend auf einem Unternehmenswert von 50,0 Millionen Euro). 35 Prozent des Preises wird beim Abschluss der Transaktion in bar fällig, der ...

