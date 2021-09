Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat nach den herben Verlusten vom Dienstag gestern zumindest eine kleine Gegenbewegung hingelegt. Der DAX hielt sich den ganzen Tag über in der Gewinnzone auf. Am Ende lag er bei 15.365 Punkten. Das ist ein Plus von fast 0,8 Prozent. Marktidee: 1&1. Die Aktie von 1&1 befindet sich seit dem Rekordhoch aus dem Januar 2018 in einem zyklischen Bärenmarkt. Den Tiefpunkt markierte der Kurs im März 2020. Seitdem weist der Trend nach oben. Allerdings scheiterte der Wert immer wieder daran, eine wichtige Widerstandszone zu überspringen. Aktuell befindet sich der Kurs in Tuchfühlung zu dieser Hürde. Auf der Unterseite sollten Anleger eine bestimmte Unterstützung beachten.