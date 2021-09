Die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) macht bereits seit einiger Zeit nicht wirklich Freude und blieb beispielsweise im Vergleich zur Aktie der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), die in einem ähnlichen Segment tätig ist, stark zurück. Und in den letzten Tagen markiert die Aktie sogar neue Jahrestiefststände bei 13,00 EUR, Und es muss etwas passieren. Und es passiert. Das Management realisiert Wertsteigerungen direkt für ein "Paket von Fachmarktzentren". Vom Gewinn gehen 50 % in die Dividende, 50 % in neue Objekte Und eine allein durch den gestern Abend gemeldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...