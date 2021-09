The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2021ISIN NameDE000A3E5B58 LUFTHANSA AG BZRDE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND BZRDE000A2G8Y89 BAUMOT GROUP AG O.N.HK1111036765 CHONG HING BANKXS1498408936 ABU DH.COMM.BK.16/21 MTNXS1500337644 SOC GENERALE 16/21 MTNXS1673620016 UBS AG LONDON 17/21 MTNCH0244006414 PFBK SCHW.HYP. 14-21 594US42824CBC29 HP ENTERPRISE 18/21US025816BY42 AMER. EXPRESS 18/21US023135AM87 AMAZON.COM 14/21US025816BZ17 AMER. EXPRESS 18/21 FLRXS1497605805 NWD FIN. BVI 16/UND.