Der Goldpreis rutschte kurzzeitig in Richtung 1.720 Dollar ab. Trotz Dollarstärke und Zinsanstieg zeigt er sich im frühen Donnerstagshandel jedoch leicht erholt.Der starke Dollar gilt zwar normalerweise als Belastungsfaktor für das gelbe Edelmetall, für europäische Goldbesitzer hat er allerdings den angenehmen Nebeneffekt, dass die Verluste in Euro gerechnet weniger heftig als auf Dollarbasis ausfallen. Nach wie vor befürchten die Akteure an den Goldmärkten, dass die Fed früher als bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...