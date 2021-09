Die heimische Börse konnte sich verbessern und mit einem Aufschlag von 0,6% aus dem Handel gehen, prinzipiell hatte sich an der Ausgangslage mangels signifikanter konjunktureller Daten nichts geändert, allerdings verlockten die niedrigeren Kurse doch etliche Anleger zu neuen Käufen. Die jüngsten Inflationsängste sind aber noch nicht vom Tisch und könnten auch in naher Zukunft weiter für Unsicherheit und weitere Rücksetzer sorgen. Bei den Unternehmen sorgte Semperit für Aufsehen, der Konzernchef Martin Füllenbach kündigte überraschend seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung an, die interimistische Finanzchefin Petra Preining, die sich jetzt endgültig aus dem Aufsichtsrat zurückzieht, und Kristian Bock werden ...

