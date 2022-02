DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: UNIQA übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Dividende - "Ukrainekrieg humanitär Tragödie, wirtschaftlich verschmerzbar" - UNIQA CEO Brandstetter zum Russland- und Ukrainegeschäft und den guten Jahreszahlen 2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta037/24.02.2022/18:57) - Hier geht es direkt zum Radiointerview:

https://www.brn-ag.de/40104-UNIQA-Dividende-Jahreszahlen-Aktie-Ukraine

Die UNIQA Insurance Group AG übertrifft laut der vorläufigen Jahreszahlen 2021 die Erwartungen bei Gewinn und Dividende. All das wird aber in den Schatten gestellt vom Kriegsbeginn in der Ukraine, wo die UNIQA seit 20 Jahren vertreten ist und die Nummer 2 am Markt. "Was wir da gerade erleben ist demokratiepolitisch und humanitär eine Tragödie, aber wirtschaftlich für uns verschmerzbar, weil unser Exposure in der Ukraine in Relation zur gesamten Bilanz eine verschwindende Größe ist." Im Worst Case würden maximal 30 Mio. Euro Gewinn ausfallen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden beim Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen mit 382 Mio. Euro. Auch deutlich über der Prognose von 330 bis 350 Millionen Euro und das war schon die angehobene Prognose. 55 Cent Dividende sollen gezahlt werden, in den letzten beiden Jahren waren es immer nur 18 Cent, davor 53. Die Dividende ist also über Vor-Coronaniveau. Wie optimistisch blickt CEO Dr. Andreas Brandstetter in die Zukunft?

(Ende)

Aussender: BRN Börsen-Radio-Network AG Adresse: Denzenlohestraße 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Leben Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.boersenradio.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1645725454496 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 12:58 ET (17:58 GMT)