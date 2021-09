Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag fester in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte gegen 8.20 Uhr ein klares Plus von 0,89 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten Zuwächse an und die Vortagserholung könnte damit fortgesetzt werden.International steht unverändert die Inflationsentwicklung im Fokus. Am Berichtstag werden Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...