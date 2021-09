Der Anlagenbauer will deutlich schneller wachsen und profitabler werden als je zuvor. Beim gestrigen Kapitalmarkttag hat das Management das Ziel ausgegeben, bis 2026 auf ein Umsatzvolumen von 6 Mrd. € zu wachsen. Mögliche Zukäufe sind in der Mittelfristplanung dabei noch gar nicht enthalten. Bei der bereinigten operativen Marge will GEA auf 15 % kommen, so dass man 2026 ein EBITDA von rund 900 Mio. € anvisiert, was gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr einer Steigerung von 50 % entspricht. Als Wachstumswert hat GEA den Markt für Fleischersatz auf der Agenda. Dafür will man die Maschinen liefern. Bei der Aktie reichte das zwar noch nicht für ein neues Hoch, der Aufwärtstrend bleibt aber intakt. Gute Halteposition.



