Berlin (ots) -Kiddinx, die Firma hinter den bekannten Hörspielserien Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, startet im Oktober 2021 mit "Kira Kolumna" die nächste große Hörspielreihe für Kinder im Alter von 8 - 12 Jahren.Hauptdarstellerin der Serie ist die 16-jährige Bloggerin Kira, eine entfernte Verwandte der bekannten rasenden Reporterin Karla Kolumna. Die leidenschaftliche Jungreporterin Kira berichtet in der Serie von ihren Abenteuern. Und die lauern wirklich an jeder Ecke - man muss nur genau hinsehen, so ihr Motto. In ihrem Blog berichtet sie von großen und kleinen Erlebnissen, in denen sie auch schon mal als Investigativ-Reporterin in brenzlige Situationen gerät.Das selbstbewusste Mädchen lebt bei ihrem alleinerziehenden Vater. Der gefragte Mathe-Professor ist weltweit im Einsatz, was Kira immer wieder Umzüge beschert. Doch so langsam würde Kira gern mal irgendwo ankommen. Ob Südberg, der Ort an dem wir Kira begegnen, dieses Zuhause sein kann?Spannende Abenteuer einer TeenagerinOb mysteriöse Diebstähle in der Nachbarschaft, Mobbing in der Schule oder ein geheimnisvolles Päckchen zur Weihnachtszeit: Kira gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Sie schaut genau hin und will den Dingen auf den Grund gehen. Sie ist mutig, hakt nach und behält auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf.Die Serie zeichnet sich durch typische Teenie-Themen und spannende Geschichten aus, mit denen sich junge Hörer:innen identifizieren können.Die Themen der ersten Folgen: Mobbing, Umzüge und Fake NewsEgal, ob mal wieder Umzugsalarm herrscht, eine Mitschülerin gemobbt wird oder die beste Freundin Geschenke von einem mysteriösen Fremden bekommt: Kira geht den Dingen auf den Grund. Und selten sind sie so, wie sie auf den ersten Blick scheinen...In der ersten Hörspielfolge "Umzugsalarm" muss Kira von Madrid nach Mühlheim ziehen und wohnt dort fortan im eher beschaulichen Stadtteil Südberg. Nach der quirligen Metropole Madrid ist das eine echte Umstellung und Kira ist zunächst gar nicht begeistert. Aber dann erwacht ihr journalistischer Instinkt, als sie versucht eine Reihe von rätselhaften Diebstählen aufzuklären.In Folge 2 "Plötzlich beliebt" steht mal wieder eine neue Schule auf dem Programm. Schon wieder ist Kira "die Neue". Eine Projektwoche zum Thema Social Media lässt aber alle anfängliche Skepsis verfliegen. Zumindest bis das Rennen um die meisten Follower beginnt. Kira und ihre neuen Klassenkameradinnen finden sich plötzlich in einem Strudel aus Fake News und Mobbing wieder. Ob Kira mit ihrer Erfahrung als junge Bloggerin hier helfen kann?Hörspiel Nummer 3 heißt "Verpeilte Weihnachten" und dreht sich um ein chaotisches Weihnachtsfest, bei dem alles anders läuft als geplant. Kiras Vater hängt dank Schneesturm in London fest und dann ist da noch dieses merkwürdige Päckchen von einem Unbekannten. Man darf gespannt sein, wer am Ende zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzt....Die ersten beiden Folgen werden ab dem 15. Oktober 2021 auf CD, als Download und im Streaming erhältlich sein. Die dritte Folge erscheint am 19. November, weitere Folgen sind für 2022 geplant.Der Autor: Matthias von BornstädtDer Autor Matthias von Bornstädt ist in der in der Kinder- und Jugendbuch-Szene kein Unbekannter. Seit vielen Jahren schreibt er für die etablierten KIDDINX-Marken Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Daneben hat er aber auch eigene Buchreihen entwickelt. Als promovierter Mediziner betreibt er einen YouTube-Kanal, wo er auf amüsante Weise Kindern erklärt, was in ihrem Körper so passiert.Nun hat Matthias von Bornstädt in enger Zusammenarbeit mit KIDDINX Studios die neue Serie KIRA KOLUMNA entwickelt und schreibt die Drehbücher."Als Kind war ich mit Karla Kolumna unterwegs, heute bin ich es mit Kira. Mit Kira wird jeder Schreibtag ein Abenteuer - durch ihre Augen entdecke ich Storys, die ich vorher glatt übersehen hätte", so v. Bornstädt über seine neue Figur Kira.Musik von Peter Plate und Ulf Leo SommerDer Titelsong stammt aus der Feder des Erfolgsduos Peter Plate und Ulf Leo Sommer- beide bekannt durch Rosenstolz sowie die Soundtracks zu den Bibi & Tina Kinofilmen. Das Duo hat auch für bekannte nationale Künstler:innen wie Sarah Connor, Wir sind Helden und Helene Fischer Musik produziert.Die Sprecherin: Yvonne GreitzkeKira Kolumna wird von Yvonne Greitzke gesprochen, auch bekannt als Stimme von Prinzessin Anna aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin". Greitzke ist Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin. Ihre Stimme leiht sie unter anderen den Schauspielerinnen Hilary Duff, Alicia Vikander, Britt Robertson und Taylor Swift.Besonders stabile, nachhaltige VerpackungFür die Verpackung der CD wurde bewusst auf Plastik verzichtet (exkl. Folierung). Die nachhaltige CD-Hülle aus FSC-zertifiziertem Papier ist leichter und stabiler als die herkömmlichen Jewel Cases.Angebot für Journalist:innenAuf der Presseseite unter https://www.kiddinx.de/presse/pm/kira-kolumna stehen das Booklet, Pressebilder der Sprecher:innen, Produktbilder und Hörproben als Download zur Verfügung. Auch eine Übersicht der Sprecher:innen sowie das Produktionsteam werden hier aufgelistet. Gerne stellen wir Ihnen Hörspiele zur Verlosung für Ihre Leser:innen / Hörer:innen zur Verfügung.Über KiddinxKIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder - und das seit über 40 Jahren. Das Berliner Unternehmen produziert und vermarktet Hörspiele, Musik, Zeichentrickfilme, TV-Rechte, Apps und eBooks. Außerdem steht KIDDINX für Marken wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und viele mehr. Für eine ständig wachsende Fangemeinde betreut KIDDINX eigene Charakter-Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram, Fan-Webseiten sowie einen Online-Shop.