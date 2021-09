Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Fokus nicht nur der Marktteilnehmer, sondern auch der Öffentlichkeit und der Notenbanker, stehen heute die deutschen Inflationszahlen sowie die Preisdaten in Frankreich und Italien, so die Analysten der Helaba.Bereits gestern sei die spanische Jahresteuerung im laufenden Monat auf ein neues Hoch gestiegen. Zuletzt sei die Inflation auf der iberischen Halbinsel 2008 höher gewesen. Weiterhin seien die verschiedenen Effekte am Werk, die die Jahresraten nach oben treiben würden. Zu nennen seien neben den steuerlichen Faktoren, die Energiepreise und auch die Probleme im Nachgang der Pandemiekrise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...