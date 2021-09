Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der PIERER Mobility AG vom 29.09.2021:Wie am 26. Juli 2021 angekündigt, vereinfachen die indische Bajaj-Gruppe und die österreichische Pierer-Gruppe die Beteiligungsstruktur an der operativen KTM AG. Heute wurden seitens Bajaj Auto Ltd. (Indien) und deren Tochtergesellschaft Bajaj Auto International Holdings B.V. (Niederlande, "BAIHBV") und der Pierer-Gruppe die entsprechenden Verträge unterzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...