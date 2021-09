Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX sei um 1,87% gestiegen. Der MDAX habe 2,29%, der TecDAX 5,96% und der SDAX 3,30% zulegen können. Die Einkaufsmanagerindices (PMIs) der Eurozone hätten im August unter ihren jüngsten Rekordwerten gelegen, wobei die Abschwächung im Verarbeitenden Gewerbe am deutlichsten gewesen sei (61,4 gegenüber 62,8), angeführt von Deutschland mit einem Rückgang von 65,9 im Juli auf 62,6. Derweil sei der PMI für den Dienstleistungssektor in der Eurozone auf hohem Niveau geblieben (59,7 gegenüber 59,8). Auch hier habe Deutschland an der Spitze (61,8 gegenüber 62,2) gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...