Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag eine freundliche Tendenz an. Der DAX scheint jedenfalls seinen am Vortag eingeschlagenen Erholungskurs zunächst fortzusetzen. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wurde der Leitindex bei 15.460 Punkten gesehen und damit 0,6 Prozent über Vortag.Der September aber macht seinem Ruf als schwächerer Börsenmonat alle Ehre, es zeichnet sich auf Monatssicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...