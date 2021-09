Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: 30.9. Pfund-Beben, verräterisches Insta-Selfie und Silizium-HausseIn der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Anja Ettel und Holger Zschäpitz über die monetäre Familienbande, die Zukunft des Impfens und der Impfaktien sowie große Gewinne in Indien. Außerdem geht es um Covestro, Wacker Chemie, Micron Technologies, Nvidia, ASML, Taiwan Semiconductor, Sanofi, Moderna, Biontech, Curevac, GSK, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Gilead, AbbVie, Gerresheimer, Sartorius, Lonza, Merck, ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (WKN: A2P7F2), Sea Ltd, Amazon, Walmart, SAP und das britische Pfund. "Alles auf Aktien" ist der tägliche ...

