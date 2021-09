DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Industrie schrumpft überraschend im September

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im September nach offiziellen Angaben überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,6 (August: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Es ist das erste Mal seit Februar 2020, dass der Index unter der wichtigen Marke von 50 liegt. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,1 Punkten prognostiziert.

Chinas Caixin im September leicht verbessert

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im September belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,0 (August: 49,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Japans Industrie im August deutlich schwächer

Japans Industrie hat vergangenen Monat einen deutlicher Dämpfer erlitten. Die Produktion sank laut Angaben der Regierung um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit deutlich stärker als erwartet. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Grund für den deutlichen Rückgang sind vor allem die Chipengpässe in der Autobranche.

Britisches BIP-Wachstum für zweites Quartal nach oben revidiert

Die britische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 deutlich stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 5,5 (vorläufig: 4,8) Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung des vorläufigen Wertes gerechnet.

Powell: Lieferengpässe könnten Inflationsrückgang verzögern

Die anhaltenden Lieferengpässe könnten nach Einschätzung von Fed-Chef Jerome Powell dazu führen, dass die Inflation länger als erwartet auf ihrem derzeit erhöhten Niveau verharrt. Der Chef der US-Notenbank bekräftigte während einer Paneldiskussion beim Geldpolitischen Forum der EZB jedoch seine Überzeugung, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend und primär auf das Missverhältnis von Lieferengpässen bei zugleich sehr starker Nachfrage zurückzuführen ist.

Daly hält höhere Zinssätze in naher Zukunft für unangebracht

Laut der Präsidentin der US-Notenbankfiliale von San Francisco, Mary Daly, hat sich die US-Wirtschaft noch lange nicht vollständig erholt und benötigt mehr Zeit zur Gesundung. Daly räumte ein, dass "die Inflationsdaten schon länger hoch sind, als wir erwartet haben", und führte dies auf "anhaltende Störungen durch die Pandemie und die Delta-Variante" zurück. Sie deutete an, dass eine Anhebung der Zinssätze in naher Zukunft angesichts der großen Unsicherheit über die Ausbreitung von Covid-19, insbesondere der Delta-Variante, nicht angebracht sei.

Wissing: Noch kein fester Gesprächstermin für Gespräche zwischen FDP und Union

Das Zustandekommen eines ersten Gesprächs zwischen FDP und Union über die Regierungsbildung am Samstag ist nach den Worten von FDP-Generalsekretär Volker Wissing noch unklar. "Noch hat die CDU keinen festen Gesprächstermin mit uns vereinbart", sagte Wissing im ZDF. Die FDP hatte zuvor Gespräche mit der Union am Samstag angekündigt. Wissing sagte im ZDF, die FDP hatte als Gesprächstermin den Samstag angeboten. Dieser Termin könne jetzt aber aus Gründen bei der Union wohl nicht so stattfinden.

Schwedens Sozialdemokraten nominieren Finanzministerin als Nachfolgerin von Löfven

Nach einem turbulenten politischen Sommer in Schweden haben die regierenden Sozialdemokraten Finanzministerin Magdalena Andersson als neue Parteivorsitzende nominiert - und damit den Weg für sie als erste Ministerpräsidentin des Landes frei gemacht. "Ich fühle mich natürlich sehr geehrt", sagte die 54-Jährige. Andersson muss noch auf einem Parteitag Anfang November bestätigt werden. Dort ist sie jedoch die einzige Kandidatin.

Polen fordert tausende Migranten per SMS zur Umkehr nach Minsk auf

Polen hat nach eigenen Angaben Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS zur Umkehr aufgefordert. Wie das Innenministerium mitteilte, versandte es allein am Dienstag fast 31.000 Kurznachrichten an ausländische Telefonnummern im Grenzgebiet. In der englischen Mitteilung stand: "Die polnische Grenze ist dicht. Die BLR (belarussischen) Behörden haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk!"

Russland erklärt NGO und Onlinemedium zu "ausländischen Agenten"

Die russische Regierung hat eine Nichtregierungsorganisation und eine oppositionelle Webseite zu "ausländischen Agenten" erklärt. Die Organisation OWD-Info, die oppositionelle Demonstrationen beobachtet, sowie die Webseite Mediasona wurden auf eine entsprechende Liste gesetzt, wie das Justizministerium mitteilte. Kurz nach ihrem Sieg bei der dreitägigen Parlamentswahl setzt die Regierung in Moskau damit ihr hartes Vorgehen gegen die Opposition fort.

EU und USA vereinbaren engere wirtschaftliche Zusammenarbeit

Die EU und die USA haben bei der ersten Sitzung ihres gemeinsamen Handels- und Technologierats eine engere Zusammenarbeit bei einer Reihe wirtschaftlicher Themen vereinbart. Bei dem Treffen in der US-Stadt Pittsburgh sagten beide Seiten laut einer gemeinsamen Erklärung zu, sich bei Handels-, Technologie- und Wirtschaftsfragen zu koordinieren und "die transatlantischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen".

Verbände warnen vor Zusammenbruch der Lieferketten wegen Corona-Krise

Internationale Transportverbände und Gewerkschaften haben vor einem "Zusammenbrechen" der Lieferketten infolge der Corona-Krise gewarnt. "Die Beschäftigten des Transportwesens haben den internationalen Handel während der gesamten Pandemie am Laufen gehalten", hieß es in einem anlässlich der UN-Vollversammlung in New York veröffentlichten offenen Brief. Die Pandemie habe sich jedoch negativ auf die Beschäftigten ausgewirkt.

US-Senat will Haushaltsperre mit Übergangsfinanzierung abwenden

Um eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute abzuwenden, will der US-Senat über eine Übergangsfinanzierung der Regierung bis Anfang Dezember abstimmen. Das Votum werde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) stattfinden, teilten die Demokraten in der Parlamentskammer mit. In der Nacht zum Freitag endet das Budget für das laufende Haushaltsjahr. Ohne eine Übergangslösung käme es dann zum sogenannten Shutdown.

UN-Sicherheitsrat kommt zu Dringlichkeitssitzung über Nordkorea zusammen

Der UN-Sicherheitsrat kommt an diesem Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung über die Lage in Nordkorea zusammen. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll das von den USA, Großbritannien und Frankreich beantragte Treffen am Vormittag (Ortszeit New York) hinter verschlossenen Türen stattfinden. Pjöngjang hatte zuvor den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete gemeldet.

Olympische Spiele 2022 in Peking ohne ausländische Zuschauer

Die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne ausländische Zuschauer statt. Das Sportereignis vom 4. bis zum 20. Februar werde auf die chinesische Öffentlichkeit beschränkt sein, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit. In diesem Jahr fanden bereits die Olympischen Sommerspiele in Japan wegen der Pandemie-Situation komplett ohne Zuschauer statt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Aug +1,0% gg Vm; -4,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug PROGNOSE +1,2% gg Vm; -8,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juli rev -2,4% (vorl: -2,2%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Aug -3,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug -4,7% gg Vj

Südkorea Index Frühindikatoren Aug 102,4 (Juli: 102,7)

September 30, 2021

