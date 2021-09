Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet fester ++ Traton mit Personalwechsel ++ Energiekontor im Aufwind? ++ AMD: Ehrgeizige Ziele.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen setzten am Mittwoch zu einem moderaten Erholungsversuch an. Einige Schnäppchenjäger nutzten die nach dem Kurseinbruch vom Vortag reduzierten Notierungen, um sich günstig einzudecken. Während Technologiewerte uneinheitlich tendierten, gehörte Konsum- und Versorgeraktien zu den Gewinnern. Der Dow Jones schloss 0,26 % fester bei 34.390 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 verbesserte sich um 0,16 % auf 4.359 Punkte. Der Nasdaq 100 gab dagegen um 0,12 % auf 14.752 Punkte nach. An den deutschen Börsen richten sich heute die Blicke auf die Arbeitsmarktdaten und die Verbraucherpreise für September. Außerdem äußern sich heute Fed-Chef Jerome Powell und US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses. Der Dax eröffnete heute 0,45 % fester bei 15.434 Punkten.

Bei der VW-Tochter Traton gab es unterdessen einschneidende Personalveränderungen.

