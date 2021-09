DJ Beste 100-Prozent-Allround-Lösung fürs Büro auf dem deutschsprachigen Markt - OfficeFreund: Von Administration bis Artikelverwaltung, von Buchhaltung bis ZUGFeRD

München (pts017/30.09.2021/09:05) - Keine halben Sachen! Das ist das Motto der einzigen 100-Prozent-AllroundSoftware für das Unternehmensbüro. Die OfficeFreund-Software umfasst sämtliche im Backoffice eines Unternehmens anfallenden Arbeiten. Die Digitalisierung des Büros wird endlich zu 100 Prozent Realität. Denn auch im Jahr eins nach Corona arbeiten immer noch über 50 Prozent aller Unternehmen im D-A-CH-Gebiet nur halbherzig digital. Dabei bietet gerade das Büro enorme Optimierungsmöglichkeiten durch Digitalisierung. Nicht nur der Schriftverkehr kann über PC erfolgen, sondern die gesamte Kalkulation, Warenwirtschaft, Angebotsabwicklung, automatische Lieferscheinerstellung, automatisches Mahnwesen, etc. Dabei ist es vor allem die Verknüpfung aller Unternehmensbereiche, die die Effizienz steigert. Wie das digitale Büro 4.0 aussehen kann, zeigt ein Gratis-E-Book, das zum Download verfügbar ist: https:// www.officefreund.de/eBook . Ebenso wie die Vollversion der besten Büro-Software für ein Jahr. OfficeFreund testen - ohne Wenn und Aber. Alle Infos und Downloads: https://www.officefreund.de

Besonders effizient: OfficeFreund-Artikelverwaltung für Geschäfte, Handel und Online-Shops

In der Artikelverwaltung zeigt die Software wirklich den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Obwohl nur ein Teil dieser Allround-Software, ist die Benutzung der Artikelverwaltung sogar deutlich einfacher als bei den meisten teuer angebotenen Einzel-Software-Lösungen am Markt. Kein Wunder, OfficeFreund ist bereit seit über 25 Jahren am Markt und hat immer ein Ohr für die Bedürfnisse seiner User. Daher werden Wünsche und Anforderungen, die die Community in der täglichen Praxisarbeit benötigt, auch implementiert. Und zwar möglichst intuitiv verwendbar und möglichst gewinnbringend für den Anwender. Daher konnte man mit anderen Programmen bisher auch noch nie so effektiv Artikel und neue Produkte im Onlineshop oder im Geschäft einfach und schnell aufnehmen, bearbeiten und verwalten.

Nutzung von OfficeFreund führt zu enormer Zeitersparnis

OfficeFreund bietet Anwendern einen Überblick über sämtliche Daten einzelner Artikel und macht Änderungen schnell und effektiv möglich. Egal, ob in einem Lager oder Geschäft: Alle Artikeldaten, die für die Verwaltung, das Lagern und für Bestellungen benötigt werden, lassen sich über eine übersichtliche Eingabemaske aufrufen und erfassen. Sollten Preise, Bestand und Matchcodes gleich mehrerer Artikel geändert werden, kann dies es durch sogenannte Batchbearbeitung in einem Arbeitsgang erledigt werden. Das Ergebnis ist eine kolossale Zeitersparnis.

ZUGFeRD 2.1 - die digitale Rechnung auch mit OfficeFreund

Die Papier-Rechnung gehört der Vergangenheit an! Seit fast alle Unternehmen auf eine digitale Buchführung umgestellt haben, ist die Rechnung aus Papier schlichtweg nicht mehr vorhanden. Durch das digitale, strukturierte, einheitliche Rechnungsformat können alle Abläufe über ERP-Systeme effizienter, schneller, viel günstiger erledigt werden.

"Wir sehen ZUGFeRD 2.1 langfristig als die perfekteste und sicherste Lösung beim E-Invoicing, da das Format nicht nur 100 Prozent EU-konform ist, sondern auch der Norm-16931 entspricht", betont Dipl. Ing. Arnold Spatz, CEO von Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH und hat ZUGFeRD in seine Officesoftware aufgenommen.

Infos und Download des Gratis-E-Books zum Thema "Digitale Büroarbeit 4.0" und dem 365 Tage-Gratis-Test der Büro-Software als Vollversion für Erstanwender auf: https://www.officefreund.de/eBook

