Nach vier Jahren im Markt blickt Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung von DJE, auf eine positive Entwicklung zurück. Seit dem Start verzeichnete Solidvest ein kontinuierliches Wachstum in puncto Volumen und Neukunden und sich inzwischen auf dem Markt etabliert. Seit Mai 2017 bietet die DJE Kapital AG mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an - als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Seitdem konnte Solidvest jährlich rund 100% Wachstum in Bezug auf Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...