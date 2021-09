In den ersten zwei Tagen dieser Woche lösten sich innerhalb weniger Stunden ungefähr 1,7 bis 1,8 Bio. Dollar in Luft auf. Rund 50.000 Aktien an allen relevanten Börsen waren dabei. Allein der S&P 500 schaffte schon mal 754 Mrd. Dollar. Der Nasdaq erreichte ungefähr 440 Mrd. Dollar. Das ergibt zusammen bereinigt um Doppelzählungen rd. 1,2 Bio. Dollar für die Wall Street. Die Europäer bringen es zusammen ...

