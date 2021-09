Im Währungspaar ETHUSD geht es übergeordnet weiteren in Richtung Chartunterseite zu Sache. Aus technischer Sicht liegen die nächsten Unterstützungen klar auf der Hand. Doch noch nicht sicher, ob sich die Bullen tatsächlich geschlagen geben. Wo sich sinnvolle Tradingchancen ergeben, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". Konsolidierung nach tieferem Hoch hält an Die nach dem Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung ...

