Hamburg (ots) -- Neues EDEKA-Kochbuch ab 01. Oktober bei EDEKA und im Buchhandel erhältlich- 100 Rezepte aus allen Regionen Deutschlands sowie zahlreiche Tipps und Tricks- "Heimkommen" ist bereits das siebte EDEKA-KochbuchWie schmeckt Heimat? Was für die einen deftige Hausmannskost wie Grünkohl oder Rinderbraten ist, beantworten andere sehr deutlich mit Borschtsch oder Schokopudding. Am Ende geht's aber immer um eines: Emotionen, die die Gerichte wecken. EDEKA hat in seinem neuen Buch "Heimkommen" über 100 Lieblingsrezepte gesammelt und um praktische Küchenhacks (z. B.: "Wie macht man eigentlich Eierstich?", "Wie macht man eigentlich Hollandaise?") regionale Reportagen und Warenkunden ergänzt. Wer das Buch aufschlägt, begibt sich auf eine emotionale Reise durchs ganze Land - inklusive seiner vielfältigen Produkte und der Menschen, die diese mit viel Leidenschaft erzeugen. Wer beim Buch an eingestaubte Klischees denkt, wird überrascht sein von der modernen Bildsprache. "Heimkommen - So schmeckt Zuhause" ist ab 01. Oktober 2021 bei EDEKA und im Buchhandel für 14,95 Euro erhältlich.Das neue EDEKA Kochbuch beinhaltet auf über 200 Seiten unzählige Inspirationen aus der Heimatküche und liefert exklusive Einblicke in den Alltag von Landwirt:innen und Produzent:innen. Neben 100 altbekannten Rezepten wird somit nicht nur gezeigt, was auf den Tisch kommt, sondern auch, wie es seinen Weg dorthin findet. Bildreiche Reportagen zeigen Wissenswertes über Herkunft, Verarbeitung und Verwendung von regionalen Produkten wie Äpfeln, Kürbissen und Kartoffeln. All das finden Leser:innen aufbereitet in fünf Kapiteln: "Suppen & Eintöpfe", "Salate, Gemüse & mehr ", "Fleisch", "Fisch" und "Süßes". Beim näheren Blick auf die Rezepte wird deutlich, dass Heimat nicht nur deutsche Klassiker bedeutet. Neben Kartoffelsuppe, Senfeiern, Rouladen, Pannfisch und Zuckerei enthält das Buch auch Rezepte für Gerichte wie Lasagne, Borschtsch oder Schaschlik. Dank einfacher Schritt-für-Schritt- und How-to-Anleitungen gelingen die Gerichte im ersten Anlauf und bringen garantiert den Geschmack von Heimat auf den Teller."Heimkommen - So schmeckt Zuhause" ist bereits das siebte Kochbuch der EDEKA Media GmbH. Wie seine erfolgreichen Vorgänger "Grillen - Das Buch" oder "Backen - Das Buch" überzeugt auch das neue Werk durch moderne Food-Fotografie sowie eine hochwertige Hardcover-Ausstattung mit Stoffrücken. Ab Anfang Oktober 2021 ist "Heimkommen - So schmeckt Zuhause" für 14,95 Euro bei EDEKA und im Buchhandel erhältlich."Heimkommen - So schmeckt Zuhause" im Überblick- 200 Seiten mit mehr als 100 Rezepten für Kochanfänger:innen und Küchenprofis- Vielfältige Ideen für Ofen, Topf und Pfanne- Klassische deutsche Lieblingsrezepte in einem Buch vereint- Zahlreiche Tipps und Tricks sowie informative Warenkunden- Regionale Reportagen von Erzeuger:innen von Kartoffeln, Äpfeln und Co.- Gebundene Hardcover-Ausgabe mit Leinenrücken und Lesezeichen- Preis: 14,95 Euro- Ab Oktober 2021 bei EDEKA und im Buchhandel erhältlich