Die The Grounds Real Estate Development AG will bei ihrer jüngsten Wandelanleihe 2021/24 (ISIN: DE000 A3H3FH 2) noch eine Schippe Volumen oben drauf legen: Hierfür soll der Wandler um bis zu 4,8 Mio. EUR auf dann bis zu 16,8 Mio. EUR aufgestockt werden. Laut The Grounds liegen bereits nennenswerte Zusagen von Großinvestoren vor. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre sei indes ausgeschlossen worden. ...

