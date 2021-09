Die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ISIN: ES0113211835) will am 12. Oktober 2021 eine Zwischendividende in Höhe von brutto (ohne Berücksichtigung der Quellensteuer) 0,08 Euro in bar für das Jahr 2021 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Konzern folgt damit der Entscheidung der EZB, die eine Begrenzung von Dividenden und Aktienrückkäufen aufgehoben hatte. Das ...

