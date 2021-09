Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) - noch immer ohne Geschäftsbericht für das Jahr 01.11.2019-31.10.2020. Die publity AG (ISIN: DE0006972508) und ihr geplanter Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, die ein/das wesentliches Asset der publity darstellt, - per ad-hoc am 25.01.2021 angekündigt - verschoben: "Der potenzielle Käufer und die publity haben sich vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Arbeiten am Jahres- und Konzernabschluss der PREOS darauf verständigt, ihre Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an PREOS ...

