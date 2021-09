Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen HP Invest - transfer of sub-funds and name changes

Below sub-funds will be transferred from Investeringsforeningen HP Invest to Investeringsforeningen Investin. Due to this, the below changes will be implemented and be effective as per 1 October 2021. After this, Investeringsforeningen HP Invest will no longer be issuer of sub-funds on Nasdaq Copenhagen A/S. ISIN: DK0060227239 -------------------------------------------------------------------------- Name: HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL -------------------------------------------------------------------------- New name: Investin HP Invest Danske Obligationer AKK - KL A -------------------------------------------------------------------------- New name (abbreviated): Investin HP Invest Danske Obl AKK - KL A -------------------------------------------------------------------------- Short name: HPIDOAKL -------------------------------------------------------------------------- New short name: INIDOA -------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 83758 -------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060118610 ---------------------------------------------------------------------- Name: HP Invest Korte Danske Obligationer - KL ---------------------------------------------------------------------- New name: Investin HP Invest Grønne Obligationer - KL A ---------------------------------------------------------------------- New name (abbreviated): Investin HP Invest Grønne Obl - KL A ---------------------------------------------------------------------- Short name: HPIKDOKL ---------------------------------------------------------------------- New short name: INIGOA ---------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 69263 ---------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060141786 ---------------------------------------------------------------------------- Name: HP Invest Lange Danske Obligationer - KL ---------------------------------------------------------------------------- New name: Investin HP Invest Lange Danske Obligationer - KL A ---------------------------------------------------------------------------- New name (abbreviated): Investin HP Invest Lange DK Obl - KL A ---------------------------------------------------------------------------- Short name: HPILDOKL ---------------------------------------------------------------------------- New short name: INILDA ---------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 69268 ---------------------------------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1017901