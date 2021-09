Unterföhring (ots) -Neue Abenteuer mit "Schlagerlady" Bettina, "Trash Girl" Lisa, "Chaos Queen" Jana oder "Frohnatur" Jessy: Die "Trucker Babes" rauschen ab Sonntag, 3. Oktober 2021, wieder mit hunderten PS durch die Prime Time bei Kabel Eins."Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand": neue Folgen ab Sonntag, 3. September 2021, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Steckbriefe und Zusatzinfos online auf https://www.kabeleins.de/tv/trucker-babes oder über den red button der Fernbedienung.Hashtag: TruckerBabesAußerdem gibt es ein Wiedersehen mit den "Trecker Babes": Alina, Hedi, Tabea Theresa und Co. mähen, häckseln und ernten auf ihren tonnenschweren Landmaschinen ab 17. Oktober 2021 im TV und digital."Trecker Babes": am 17. und 24. Oktober 2021 bei "Abenteuer Leben am Sonntag" um 22:15 Uhr bei Kabel Eins. Außerdem auf Joyn und KabelEins.de sowie ab 1. November 2021 auf YouTube und Facebook.Hashtag: TreckerBabesPressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5033996