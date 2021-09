DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Your Family Entertainment AG: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021



30.09.2021 / 11:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Your Family Entertainment AG: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021

Umsatzerlöse leicht über Vorjahresniveau

EBITDA deutlich verbessert und positiv

Halbjahresergebnis ebenfalls positiv

München, den 30. September 2021: Die Your Family Entertainment AG (YFE) gibt heute ihre Geschäftszahlen zum Abschluss des 1. Halbjahres 2021 bekannt. Die im 1. Halbjahr 2021 realisierten Umsatzerlöse in Höhe von T€ 1.478 lagen um T€ 21 leicht über dem Vorjahresniveau (1. Hj. 2020: T€ 1.457). YFE weist zum 30. Juni 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 28 (1. Hj. 2020: T€ -192) aus. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zuschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) ist ebenfalls positiv mit T€ 12 und und konnte um T€ 115 deutlich verbessert werden (1. Hj. 2020: T€ -103). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres auf T€ 17.557 (31.12.2020: T€ 17.311). Die Eigenkapitalquote liegt mit 47 % ungefähr auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtages (31.12.2020: 48 %). Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist abrufbar auf der Homepage der Your Family Entertainment AG im Bereich Investor Relations unter dem folgenden Link:

https://www.yfe.tv/finanzberichte

Über Your Family Entertainment AG

Die deutsche Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa, darunter so bekannte Titel wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" oder "Urmel". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt die YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten zu empfangen ist, den Free-TV-Sender "RiC TV", die internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Weitere Informationen: www.yfe.tv



Kontakt Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Chief Financial Officer

Nordendstraße 64

80801 München, Deutschland



E-Mail: michael.huber@yfe.tv



www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv



