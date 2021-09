DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Stadionauslastung mit bis zu rd. 67.000 Zuschauer*innen ab 01. Oktober 2021 wieder möglich



In Nordrhein-Westfalen wurde am heutigen Tage neue rechtliche Grundlagen zur Stadionauslastung mit der vollen Sitzplatz- und halben Stehplatzkapazität bekanntgegeben. In der ab 01. Oktober 2021 geltenden Corona-Schutzverordnung NRW hat die nordrhein-westfälische Landesregierung nunmehr festgelegt, dass ab dem kommenden Wochenende bei Großveranstaltungen unter freien Himmel die bisherige Kapazitätsobergrenze (vormals 25.000) fällt; die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln (u.a. "3G"-Bedingungen, Maskenpflicht etc.) gelten dabei fort. Auf der Grundlage der neuen Verordnung ergibt sich für Borussia Dortmund damit fortan eine Kapazitätsobergrenze von rd. 67.000 Zuschauer*innen. Borussia Dortmund begrüßt diesen wichtigen Schritt zur Rückkehr zur Normalität und wird daraufhin nun sukzessive die Ticketingprozesse und organisatorischen Abläufe entsprechend anpassen. Dortmund, den 30. September 2021 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH





Dr. Robin Steden

