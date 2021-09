Düsseldorf (ots) -In puncto nachhaltige Verpackung liegt Mehrweg-Geschirr im Trend: Einer neuen Mintel-Studie zum Thema Take-away und Lieferservices (https://de.mintel.com/pressestelle/mehrheit-der-deutschen-unterstutzt-mehrweggeschirr-bei-take-aways-und-lieferungen) zufolge wären 72 Prozent der deutschen Verbraucher gerne dazu bereit, einen Pfand für wiederverwendbare Behälter in der Gastronomie zu zahlen.[1]Obgleich Plastik in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird und 30 Prozent der Deutschen Plastik als Verpackungsmaterial eher nicht als ansprechend erachten, finden die meisten Verbraucher das Material im Vergleich zu anderen beim Essen am praktischsten (35 Prozent) und am hygienischsten (24 Prozent der Befragten). [2]Beim Stichpunkt "Recyclebarkeit" schneidet Plastik am schlechtesten ab (31 Prozent der Befragten erachten es als nicht-recycelbar), allerdings verwendet es über ein Drittel (35 Prozent) wieder.Bambus mit Kunststoffanteil als Verpackungsmaterial könnte hingegen eine interessante Alternative sein: 29 Prozent der Verbraucher finden umweltfreundlichere Verpackungen aus Bambus praktisch zum Essen, ein Fünftel (19 Prozent) findet das Material als hygienisch, weitere 24 Prozent erachten Verpackungsmaterialien aus Bambus als wiederverwendbar.In Sachen Nachhaltigkeit lohnt sich auch der Blick auf Karton: Gerade einmal 3 Prozent der deutschen Verbraucher hält das Material für nicht recycelbar - somit schneidet es im Vergleich zu anderen Materialien bei der Recycling-Frage am besten ab. Allerdings birgt Kartonage auch Nachteile: Über ein Drittel (34 Prozent) findet, dass das Material zum Auslaufen neigt, während ein Viertel (25 Prozent) es eher nicht ansprechend findet.[1] Basis: 1.565 deutsche Internetnutzer ab 16 Jahren, die Essen zum Mitnehmen/geliefertes Essen kaufen[2] Basis: 2.000 deutsche Internetnutzer ab 16 Jahren, März 2021Pressekontakt:Mintel GmbH DeutschlandKaistraße 540221 DüsseldorfYvonne Bernhardtybernhardt@mintel.compress@mintel.com+49 (0) 170 5918850Original-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154346/5034050