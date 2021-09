Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas fester tendiert. Nach etwas schwächerem Beginn drehten die Ölnotierungen am Vormittag ins Plus. Kurz vor 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,87 US-Dollar. Das waren 0,3 Prozent als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,7 Prozent auf 75,15 Dollar.Die Rohölpreise ...

