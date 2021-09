HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach dem Ausscheiden des Chefs und des Finanzvorstands von 26 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Dass die Pferde erneut mitten im Rennen gewechselt werden, dürfte wichtige Aufgaben verzögern", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Dringend muss Navistar in den Konzern integriert werden und ebenso dringend muss eine Modulstrategie - ähnlich wie beim Volkswagen-Konzern im Pkw-Bereich - eingeführt werden, um wesentliche Synergien zu heben beziehungsweise um die Kosten zu senken."/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 09:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 10:07 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

