Wir hatten vor dem 23. September vor der Zinsangst gewarnt, also einer möglichen Zinssenkung in der Türkei, und dass sich dies negativ auf die türkische Lira auswirken könnte. Immer noch ist es doch recht erstaunlich, dass so ziemlich alle Devisenexperten überrascht zeigten, als die türkische Zentralbank dann am 23. September den Leitzins von 19 Prozent ...

