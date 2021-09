Am vergangenen Wochenende hatte das Krypto-Verbot in China für einen Kursrutsch bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen gesorgt. Investor:innen nutzten dies zum Nachkaufen. Anfang September war der Bitcoin-Kurs noch auf über 52.000 US-Dollar geklettert. Nachdem China am vergangenen Freitag ein Komplettverbot von Handel, Transaktionen und Mining von Kryptowährungen angekündigt hat, stürzten die Kurse von Bitcoin und Co ab. Mit dem Bitcoin-Kurs etwa ging es bis auf 40.500 Dollar nach unten. Auch Ethereum/Ether, Cardano/Ada oder Solana/Sol mussten kräftige Rückgänge ...

