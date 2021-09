Linz (www.anleihencheck.de) - Heute wird die Tschechische Nationalbank (CNB) ihren Leitzinssatz weiter erhöhen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartet werde eine Erhöhung gleich um 50 Basispunkte auf 1,25%. Dies wäre der größte CNB-Zinsschritt nach oben seit den 90er Jahren. Die Inflation sei im August auf 4,10% geklettert und angesichts des Arbeitskräftemangels und steigender Löhne sei hier im Vergleich zum Euroraum nicht mit einer deutlichen Abkühlung zu rechnen, sollte die Zentralbank nicht eingreifen. Die Erhöhung des 2-Wochen-Reposatzes auf 1,25% sei in den aktuellen Kursen der Tschechischen Krone (CZK) eingepreist; falls die CNB nur um 25 BP erhöhen würde, wäre am Nachmittag mit einer Abwertung der CZK zu rechnen. (30.09.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...