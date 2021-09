New York (ots/PRNewswire) -Die Unternehmen schließen sich zusammen, um DSPs bei der Modernisierung ihrer Angebote zu unterstützen, die Kundenabwanderung zu verringern und das Wachstum zu fördern.Prodapt (https://www.prodapt.com/en/), ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und verwalteten Dienstleistungen für die vertikale Vernetzung, gab seine strategische Partnerschaft mit CloudBlue LLC ("CloudBlue (https://www.cloudblue.com/)"), einem führenden Technologieunternehmen für Cloud-Ökosysteme, bekannt.Die Allianz wird Prodapts bestehende Telekom-Cloud-Kompetenzen durch zusätzliche Fähigkeiten erweitern und die digitale Transformation der Connectedness-Branche beschleunigen. Mit speziell entwickelten Lösungen für das DSP-Ökosystem wird sie DSPs dabei helfen, ihre Angebote zu modernisieren, die Markteinführung zu beschleunigen, die Abwanderung von Kunden zu reduzieren und das Wachstum zu fördern."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CloudBlue", sagt Satish Billakota, Head of Cloud Practice bei Prodapt. "Diese Allianz ermöglicht es uns, branchenspezifisch differenzierte Connectedness-Cloud-Services mit einer flexiblen Cloud-Services-Plattform anzubieten, die die Angebote von Telekommunikationsunternehmen und KMUs modernisiert. Mit Funktionen wie Multi-Cloud-Orchestrierung, Omni-Product-Management, End-to-End-Abonnement und Katalogverwaltung können sich DSPs mit einem schnellen Markteinführungsansatz differenzieren."Die Beziehung hilft CloudBlue dabei, seine Ökosystemtechnologie vermehrt für die Telekommunikationsbranche bereitzustellen. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Prodapt, einem führenden Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Telekommunikationsunternehmen Strategien, Umsetzung und Services anzubieten", sagte Tarik Faouzi, Senior Vice President von CloudBlue. "Mit unserem Partnerprogramm kann Prodapt seinen Kunden ein größeres Angebot bei ihrer digitalen Transformation bieten und ihnen dabei helfen, Dienstleistungen rund um die CloudBlue-Lösung anzubieten."Informationen zu Prodapt:Prodapt hat sich auf die Connectedness-Vertikale spezialisiert. Prodapt arbeitet mit den führenden Gestaltern unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen.Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet weltweit zusammen mit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen andere. Dank der Kunden von Prodapt bleiben aktuell mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung.Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien und Afrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.Mehr auf www.prodapt.com.Informationen zu CloudBlueCloudBlue hilft Unternehmen dabei, in der As-a-Service-Wirtschaft erfolgreich zu sein und die Zeit bis zur Generierung von Umsatz zu verkürzen, indem es Anmeldung und Abrechnungen, Hersteller- und Produktinformationen sowie das Onboarding von Partnern über mehrere Kanäle hinweg verwaltet. Mit seiner führenden Plattform für die Orchestrierung von Ökosystemen ermöglicht CloudBlue Unternehmen die Schaffung eigener Ökosysteme sowie die Verbindung von Anbieter- und Vermarktungsökosystemen und automatisiert den Vertrieb traditioneller und digitaler Produkte und Dienstleistungen über Partner in der digitalen Lieferkette. CloudBlue bedient mehr als 180 Unternehmen rund um den Globus und betreibt die weltweit größten Cloud-B2B-Marktplätze, die fast 30 Millionen B2B-Cloud-Abonnements repräsentieren.Mehr auf www.cloudblue.com.Pressekontakt:Jay DebCloudBlueE-Mail: PR@cloudblue.comKrishna Kumar NProdaptE-Mail: krishnakumar.n@prodapt.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1498715/Prodapt_Logo.jpgOriginal-Content von: Prodapt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118436/5034182