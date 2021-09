Im 1. Halbjahr 2021 erreichte die seit wenigen Monaten an der Wiener Börse gelistete Voquz Labs AG einen Umsatz von 1,167 Mio. Euro (VJ 917.000 Euro), was einem Anstieg von ca. 27 Prozent entspricht. Das EBITDA steigt bereinigt um die Kosten des Börsenganges um ca. 24 Prozent oder 32.000 Euro und liegt damti bei 106.000 Euro, bzw. bereinigt bei 166.000 (VJ 134.000 Euro). Das EBIT steigt bereinigt um die Kosten des Börsenganges um ca. 33 Prozent oder 10.000 Euro. Es liegt zum Halbjahr bei -20.000 Euro bzw. bereinigt bei 40.000 Euro (VJ 30.000 Euro). Laut Voquz Labs AG wird das Jahresergebnis erfahrungsgemäß im 4. Quartal erwirtschaftet. So wurden im letzten Jahr ca. 40% des Auftragseinganges des Gesamtjahres im letzten Quartal verbucht. Auch im ...

