Berlin (pta023/11.11.2021/10:05) - Auch in Afrika setzt man auf Software-Lizenz-Optimierung durch die Premium-Software samQ aus dem Hause VOQUZ Labs. Eine der größten Bankgruppen Afrikas, mit knapp 50.000 Mitarbeitern in über 15 Ländern am Kontinent operativ, realisierte unter der Projektleitung von VOQUZ Labs eine umfassende Optimierung von SAP-Lizenzen. Bei dem für VOQUZ Labs bislang größten Recurring-Revenue-Deal im sechsstelligen Bereich geht es um keine einmalige Lizenzoptimierung, sondern eine zyklische, verlässliche, fehlerfreie, automatisierte Daueroptimierung. Neben der hierfür besten Software am Markt, setzt die afrikanische Bankgruppe auf das anerkannte Beratungs-Know-how von VOQUZ Labs. Die Kombination aus leistungsstarker Software bei gleichzeitig hochqualifiziertem Support ist eine unerlässliche Bedingung des Kunden. Der Hauptfokus des Projekts lag auf der Automatisierung der SAP-Lizenz-Umgebung bei maximaler Effizienz und gleichzeitiger Compliance - über 100 Systeme laufen jetzt ressourcenoptimiert. "Wir bei VOQUZ Labs sind äußerst stolz auf das international in uns und unsere Software samQ gesetzte Vertrauen, an den sensibelsten Stellschrauben in Bezug auf Kosteneffizienz, Risikodezimierung, Lizenzoptimierung und Compliance, maßgeblich mitarbeiten zu dürfen.", sagt Martin Kögel, CEO VOQUZ Labs AG.

Über VOQUZ Labs AG: Das Unternehmen ist ein führender Softwarehersteller für SAP Lizenz-, Berechtigungs- & Compliance Management. Dazu entwickelt es Standardsoftware für das Lizenz- und Benutzermanagement im SAP-Bereich und bietet die Lösung samQ Licence Optimizer for SAP® Software, setQ Authorization Manager for SAP ® Software gebündelt mit hochwertigen Advisory Services zum Thema Lizenzberatung weltweit an. Die VOQUZ Labs AG (ISIN DE000A3CSTW4) ist im Segment direct market plus an der Wiener Börse gelistet.

