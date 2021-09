DJ Opel stoppt Produktion im Werk in Eisenach wegen Chipengpässen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stellantis-Gruppe wird angesichts der Halbleiterengpässe die Produktion im Opel-Werk in Eisenach zunächst stoppen. "Es ist geplant, dass im Werk Eisenach die Produktion ab kommender Woche vorübergehend ruhen wird", teilte ein Opel-Sprecher mit. Für die Beschäftigten sei Kurzarbeit vorgesehen, um die Maßnahme sozialverträglich zu gestalten. Anfang 2022 soll die Produktion des Opel Grandland - auch in der Hybridversion - in Eisenach wieder anlaufen. Voraussetzung sei, dass die derzeit schwierige Liefersituation dies erlaube. Zuvor hatte die Automobilwoche über die vorübergehende Schließung des Werks in Eisenach berichtet.

