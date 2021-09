Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik in den USA haben die Investoren an den europäischen Aktienmärkten vorsichtig gestimmt. "Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, könnte schneller als den Anlegern lieb ist, eine Kehrtwende in der Geldpolitik machen", prognostizierte Christian Henke vom Brokerhaus IG Market.

