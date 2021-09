Es geht voran bei Ethereum. Das für Ende Oktober angesetzte Upgrade namens Altair soll das neue Konsensmodell Proof-of-Stake einführen. Damit rückt Ethereum 2.0 in greifbare Nähe. Zwar ist der Block zur Umsetzung des bevorstehenden Altair-Upgrades noch nicht bekannt, dafür aber die Epoche, in der er liegen wird. Die wird voraussichtlich am 27. Oktober erreicht. Dann wird das erste Mainnet-Upgrade der Beacon-Chain, die als Kernkomponente von Ethereum 2.0 gilt, live gehen. Mehr zum Thema Ethereum brennt lichterloh: Über eine Milliarde Dollar sind bereits ...

