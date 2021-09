Der Trend passt! Nachdem es in den vergangenen Monaten um Nel ASA extrem ruhig war, kann der norwegische Elektrolyse-Spezialist seit einigen Tagen wieder richtig was vorweisen. In der vergangenen Woche der Großauftrag über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur aus Großbritannien. In dieser Woche dann zunächst ein Auftrag aus Frankreich über eine Wasserstoff-Station in der Region Tours und heute gibt Nel schon wieder eine Positivmeldung heraus…

...

Den vollständigen Artikel lesen ...