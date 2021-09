Augsburg (ots) -Es sind die wundervollen Erlebnisse und bewegenden Momente, die viele Menschen ein Leben lang begleiten. Oft sind sie eng verbunden mit Musik, mit diesem einen Song, mit der Haptik von Vinyl, dem markanten Rillenbild, legendären Plattenlabeln und Plattenspielern aus einer Zeit, die es so nie wieder geben wird. Die am 1. Oktober 2021, dem diesjährigen Weltmusiktag, öffnende Ausstellung "Vinylography - Meilensteine der Musikgeschichte" zeigt 50 großformatige Werke des Fotokünstlers Gerd Schaller. Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Lösungen. Zu sehen ist die digitale Ausstellung bis 31. Dezember 2021 unter www.vinylography.art/ausstellung/Überdimensionale KunstwerkeZu den Highlights zählen neben einem zweieinhalb Meter breiten und knapp zwei Meter hohen Bildes von David Bowies Hymne "Heroes" auch eine monumentale Darstellung von John Lennons musikalischem Werk für die Ewigkeit "Imagine" - dem Song über den Traum einer besseren Welt. Hinzu kommen großformatige Abbildungen weltbekannter Alben unter anderem der Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Eagles, ACDC, Queen, Michael Jackson und Prince - jeweils fotografiert auf Plattenspielern der damaligen Zeit. Auch Hits der 1950er und 1960er sind in der Ausstellung vertreten.Von der Konkurrenz verspottet - von der Welt bewundertEin eigener Bereich ist dem Mitte der 50er Jahre von Wilhelm Wagenfeld entworfenen Braun PC3 gewidmet. Streng nach dem im Umfeld des Bauhaus praktizierten Gestaltungsgrundsatzes "form follows function" zählt der Plattenspieler zu den Design-Ikonen. Als fester Bestandteil der anfangs als Schneewittchensarg verspotteten Radio-Plattenspieler-Kombination Phonosuper SK 4 ist er bis heute ein beliebtes Sammlerobjekt und sogar im Museum of Modern Art in New York zu bewundern. Unter dem Namen Vinylography Iconic inszeniert Gerd Schaller auf dem PC3 musikalische Ohrwürmer aus 70 Jahren Musikgeschichte - ikonische 7-Zoll-Singles von ABBA bis Zappa.Pressekontakt:PR Company GmbH, +498212589300, presse@prcompany.deOriginal-Content von: Vinylography.art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158968/5034253