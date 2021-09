Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Your Family Entertainment AG (YFE) (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1) gibt heute ihre Geschäftszahlen zum Abschluss des 1. Halbjahres 2021 bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Your Family Entertainment AG:Die im 1. Halbjahr 2021 realisierten Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.478 lagen um TEUR 21 leicht über dem Vorjahresniveau (1. Hj. 2020: TEUR 1.457). ...

