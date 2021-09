Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen begrüßt und plant in Zukunft wieder mit Spielen vor 67 000 Fans. "Das Vertrauen der NRW-Landesregierung freut uns sehr. Wir alle beim BVB haben jeden einzelnen Fan in den zurückliegenden eineinhalb Jahren schmerzlich vermisst", kommentierte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke am Donnerstag. Die neue Regelung sieht laut Vereinsmitteilung vor, dass der BVB künftig für alle 52 692 Sitzplätze sowie die Hälfte ...

