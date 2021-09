DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA investiert in Hof



30.09.2021 / 13:37

* Erwerb eines 2018 revitalisierten Fachmarktzentrums

* Dänisches Bettenlager, Fressnapf und Detlev Louis als Mieter

* Kaufpreis von 6,7 Mio. € einschließlich eines Reservegrundstücks





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat einen Kaufvertrag über ein Fachmarktzentrum in Hof (Bayern) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 6,7 Mio. €. Die vermietbare Fläche umfasst rund 6.700 qm. Die Jahresnettomiete wird nach Vollvermietung bei rund 570 T€ liegen. Im Objekt sind Dänisches Bettenlager, Fressnapf und Detlev Louis Motorrad als bekannte Einzelhändler vertreten. Weitere Mieter sind die Fitness-Kette jumpers, der Spielhallenbetreiber Admiral und ein Sonnenstudio.



Der Standort liegt in einem stark frequentierten Einzelhandelsgebiet mit Kaufland, LIDL, OBI, dm, KiK, denn's Biomarkt, Subway sowie diversen Autohändlern unweit des Hauptbahnhofs. Das Objekt wurde 2018 revitalisiert und ist daher modern aufgestellt. Im Kaufpreis enthalten ist ein unbebautes Ergänzungsgrundstück von gut 2.000 qm, für das DEFAMA bereits großes Interesse von mehreren potenziellen Mietern für ein Zusatzgebäude signalisiert wurde.



Durch den Zukauf steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf rund 15,6 Mio. €. Das Portfolio umfasst nunmehr 45 Standorte mit über 200.000 qm Nutzfläche, die zu gut 94% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei 7,8 Mio. €, entsprechend 1,76 € je Aktie.

