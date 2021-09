DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Verkauf

SNP schließt Verkauf der polnischen Tochtergesellschaft an All for One Group ab



30.09.2021 / 14:00

SNP schließt Verkauf der polnischen Tochtergesellschaft an All for One Group ab

- All for One Group erwirbt Mehrheit am SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen

- SNP fokussiert sich weiter auf digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld

- Vollständiger Übergang ab dem Jahr 2023 geplant

Heidelberg, 30. September 2021 - Die SNP SE, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat ihr SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen an die All for One Group SE veräußert. Die Consulting- und IT-Gruppe übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2021 51% an der SNP Poland Sp. z o.o. Für die vollständige Übernahme haben beide Parteien eine wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoption für das Jahr 2023 vereinbart; sollten diese nicht ausgeübt werden, erfolgt der Übergang im Jahr 2024. Zum Verkaufspreis machen beide Unternehmen keine Angaben.

SNP hatte im Jahr 2017 die polnische Gesellschaft übernommen. Aktuell arbeiten über 400 Berater, Projektleiter sowie Software-Architekten und -entwickler bei der SNP Poland Sp. z o.o. Zum Leistungsangebot zählen die Implementierung, Entwicklung und Wartung von SAP-Systemen sowie IT-Sicherheit und Softwareentwicklung. Darüber hinaus betreibt SNP Poland in der Nähe von Posen auch eines der beiden globalen Digital Transformation Center (DTC). Alle im polnischen DTC erbrachten Dienstleistungen stehen den SNP-Kunden auch weiterhin zur Verfügung. Zum ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete die SNP Poland Sp. z o.o. einen Umsatz von rund 13 Mio. € und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. €.

"Mit dem Verkauf stärken wir die Fokussierung auf unser SAP-Transformationsgeschäft", sagt Michael Eberhardt, CEO von SNP. "Mit All for One sind wir geschäftlich schon seit vielen Jahren eng verbunden. Wir sind daher überzeugt, den richtigen strategischen Partner für unser Geschäft in Polen gefunden zu haben."

Eine Vielzahl an gemeinsamen Projekten sowie eine aktuelle Success Story belegen den Erfolg der bisherigen Zusammenarbeit. Zudem entwickelt sich die Vertriebs-Pipeline für das Abo-Modell Conversion/4 auf Basis der SNP-Bluefield-Methode für den SAP S/4HANA-Umstieg der Kunden von All for One weiterhin gut. Der Verkauf wird die regionale Platin-Partnerschaft zwischen All for One und SNP weiter stärken.

Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner SNP:

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com