In der abgelaufenen Handelswoche gaben die Aktienmärkte wieder nach, was neben den weiter anhaltenden Sorgen über die Entwicklung in China auch an steigenden Zinsen in den USA und Europa lag. Letzteres drückte auch auf die Edelmetalle, die sich uneinheitlich entwickelten. Nach den bereits zuvor schwächeren Wochen bei den Minenaktien wurde das Themendepot Edelmetalle im Berichtszeitraum bei SSR Mining, Wheaton Precious Metals und Pan American Silver ausgestoppt. Insgesamt gab der Depotwert weiter nach, vergrößerte aber gleichfalls seine Outperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...