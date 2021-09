Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Börsen erholten sich gestern vom Kursrutsch des Vortages. Der Dow Jones legte um 0,3 Prozent zu, der S&P 500 um knapp 0,2 Prozent. Der Nasdaq 100 hingegen konnte seine anfänglichen Gewinne nicht halten und ging leicht im Minus aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um General Motors, Microsoft, Old Dominion Freight Line, Affirm und H&M. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.